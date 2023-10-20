Kilom yok ama karnım davul gibi diyenler dikkat! En şiş karnı bile balon gibi indiriyor

Karın şişkinliği insanlar arasında en çok karşılaşılan sorunlardan biridir. Sindirim sistemi üzerinde farklı faktörlerin sonucunda bu rahatsızlık ortaya çıkabilir. başlıca nedenleri aşırı gaz oluşumu ve şişkinlik halleridir. Uzmanlar ise bu sorunun önüne geçilmesi için 8 farklı yöntem önermektedir.

İşte uzmanlardan karın şişliği yaşayanlara 8 tavsiye…

1) YÜRÜYÜŞE ÇIKIN VE SİNDİRİM SİSTEMİNİZE FAYDA SAĞLAYIN.

Yürüyüş yapmak sağlıklı bir hayat için olmazsa olmaz aktivitelerden birisidir. Bu kapsamda düzenli yürüyüşler insan vücudunu daha dirençli hale getiri. Karın şişliklerinden, gaz oluşumlarından, sindirim sorunlarından kurtulmak için yürüyüş yapmakta fayda var.

2)KARNINIZA MASAJ YAPIN

Karnınıza kuvvet uygulamadan ufak hareketlerle yapacağınız masaj bağırsaklarınızın çalışmasına yardımcı olacaktır. Karnınız hareketlendikçe sindirim sorunlarınızda çözülecektir.

3) ŞEKER VE ALKOL TÜKETİMİNİ AZALTIN YA DA TAMAMEN BIRAKIN

Şeker ve alkol halihazırda sağlıklı bir yaşam için doğru tercihler değillerdir. Dolayısıyla sağlam bünyeler şeker ve alkolden uzak durarak ortaya çıkar. Ya az tüketim ya da hiç tüketim önerilir. Sindirim sorunlarında etkileyici faktör olan şeker ve alkolden uzak durmakta iyi bir tercih olacaktır.

4) HANGİ GIDAYA ALERJİNİZ OLDUĞUNU ÖĞRENİN

Her insan farklı bünyeye sahiptir. Kimisi çok sağlamken kimisi bazı intoleranslar gösterebilir. Bu kapsamda da alerjinizin olduğu besinleri tüketmemekte fayda vardır. Aksi takdirde hem alerjiniz tetiklenir hem de sindirim sorunları yaşayabilirsiniz.

5) GAZLI İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Gazlı içecekler sindirim sorunlarının başlıca nedenlerinden biridir. Özellikle de sürekli gazlı içecek tüketmek karında gaz oluşumuna yol açar bu da büyük bir sindirim sorunudur.

6) Diyet listelerinize probiyotikler ekleyin

7) Gaz oluşumuna yol açan yiyeceklerden kaçının

8) Tuz tüketimini azaltın