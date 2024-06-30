Kilosu 300 bin lirayı buluyor. Düğünde takı olarak taktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kilosu 300 bin lirayı buluyor. Düğünde takı olarak taktı

Karabük’te bir düğünde takı olarak takılan şey dikkat çekti. Düğüne katılan bir kişi damada safran taktı. Karabük’ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen safranın kilosu 300 bin lirayı buluyor.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak anılan ve kilosu 300 bin lirayı bulan safran bitkisi düğünde ilk kez takı olarak takıldı.
Safranbolu'da dünya evine giren Yunus ve Neslihan Basançelebi'nin düğünlerine katılan damadın arkadaşı Ersin Cebeci, çifte düğün takısı olarak safran taktı.

Cebeci, dünya evine giren çiftlere; safranın antidepresan özelliği olduğunu, günlük hayatta ve evliliğin stresinden uzaklaşarak sağlık ve mutluluk diledi.

‘MUTLULUK İKSİRİ’ OLARAK BİLİNİYOR

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran; akciğer hastalıkları, solunum yolu, öksürük, ateş düşürücü, iştah dengeleyici, kanserli hücreler, cilt hastalıkları, stres, depresyon, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi rahatsızlara iyi geliyor.

Safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

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