Kim bu Bahadır Güngördü? Herkes Ankaragücü kalecisini konuşuyor

Galatasaday Ankaragücü'nü 2-1 yenerken, maça damgasını vuran isim kaleci Bahadır Güngördü oldu.

Bahadır Güngördü, ilk yarıda kalesine gelen 6 şutu kurdardı. İkinci yarıda 2 gol yemesine rağmen muhteşem kurtarışlarla öne çıktı.

Sarı kırmızılı takım Ankaragücü kalesine 36 şut çekti. Bunların 14'ü isabetliydi. 27 yaşındaki kaleci,12 kurtarış ile kariyerinin en çok kurtarışa imza attığı maçını oynadı.

KİM BU BAHADIR GÜNGÖRDÜ?

Bahadır Güngördü Çorum doğumlu. 27 yaşında.

Sırasıyla Karabükspor, Ankara Demirspor, Trabzonspor, 1461 Trabzon, Boluspor ve Ankara Demirspor'da oynadı.

Ankaragücü'ne 2021'de transfer oldu.

Bahadır Güngördü, Galatasaray karşısında kariyerinin en önemli kurtarışlarını yaptı.