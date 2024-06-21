Kim bu rezidansa tırmananlar. Herkes şaşkınlıkla izledi

Düzenleme: Merve N. Güreş
Kim bu rezidansa tırmananlar. Herkes şaşkınlıkla izledi

İstanbul Yenibosna’da hayrete düşüren görüntüler… Bir rezidanstan iple sarkan insanları görenler şaşkına döndü.

İstanbul’da ilginç görüntüler… Yenibosna’da E-5 üzerindeki bir rezidanstan iple sallanan insanlar herkesin yüreğini ağzına getirdi.

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Vatandaş dakikalarca neler olduğunu, o insanların neden rezidansa tırmandığını anlamaya çalıştı.

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Sonunda durum anlaşıldı. Üniversitelerin dağcılık kulüplerine üye bir grup gencin, okul harçlıklarını çıkarmak için yüksek binaların camlarını sildiği ortaya çıktı.

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Son zamanlarda vinçli asansör sistemlerinin yerini profesyonel dağcıların aldığını söyleyen bazı temizlik firması yetkilileri bu yöntemin daha güvenliği olduğunu savundu.

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İş kazası yüzdeleriyle kıyaslandığında “Yüksekte Çalışma” alanında dünyanın en az riskli çalışma yöntemi kabul edilen 'dağcılık sistemiyle cam silme'' yine de izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

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