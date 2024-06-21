Kim bu rezidansa tırmananlar. Herkes şaşkınlıkla izledi

İstanbul’da ilginç görüntüler… Yenibosna’da E-5 üzerindeki bir rezidanstan iple sallanan insanlar herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Vatandaş dakikalarca neler olduğunu, o insanların neden rezidansa tırmandığını anlamaya çalıştı.

Sonunda durum anlaşıldı. Üniversitelerin dağcılık kulüplerine üye bir grup gencin, okul harçlıklarını çıkarmak için yüksek binaların camlarını sildiği ortaya çıktı.

Son zamanlarda vinçli asansör sistemlerinin yerini profesyonel dağcıların aldığını söyleyen bazı temizlik firması yetkilileri bu yöntemin daha güvenliği olduğunu savundu.

İş kazası yüzdeleriyle kıyaslandığında “Yüksekte Çalışma” alanında dünyanın en az riskli çalışma yöntemi kabul edilen 'dağcılık sistemiyle cam silme'' yine de izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.