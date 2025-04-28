Kim bu vandallar? Yüksekova’nın sembolü ters lalelere vahşi saldırı: Cezası 557 bin TL

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, endemik bir tür olan ve yalnızca 20 gün yaşayan ters laleler, kimliği belirsiz kişilerce koparıldı.

Muhteşem görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu laleler, ilçeye 20 kilometre mesafedeki Yürekli köyünde yetişiyor. Ters lalelere yönelik bu saldırı, bölgede büyük tepkiye yol açtı.

Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, olay yerinde yaptığı incelemelerde duruma sert tepki gösterdi.

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Yiğit, “Bu kabul edilemez bir durum. Yüksekova’nın sembolü ters laleler böyle acımasızca yok edilmemeli. Acilen önlem alınmalı, yoksa bu güzellikleri göz göre göre kaybediyoruz. Konunun takipçisi olacağız.” dedi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, olayla ilgili henüz gözaltı yapılmadı. Ters lalelere zarar vermenin cezası ise kişi başı 557 bin 212 TL olarak açıklandı.

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