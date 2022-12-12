Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru neydi?

Ekranların fenomenleşen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 11 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Kim Milyoner Olmak İster’in yarışmacılarından Batu Alıcı 1 milyonluk soruyu açtırdı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru neydi?

Kim Milyoner Olmak İster programında geçen akşam tarihi an yaşandı. Yıllar sonra ilk kez bir yarışmacı 1 milyon Türk Lirası değerindeki soruya yükseldi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru neydi?

Henüz 20 yaşında olan genç yarışmacı Batu Alıcı'nın ne kadar kazandığı merak ediliyor. Genç üniversiteli 3 yıl aradan sonra ilk kez 1 milyon değerinde ödüle çok yaklaşmış oldu.

BATU ALICI KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Batu Alıcı, Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir.

Batu Alıcı Üniversiteye giriş sınavında sayısal alanda Türkiye genelinde 404'üncü oldu.

Batu Alıcı, ''20 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesinde Elektrik elektronik okuyorum. Sayısal'da 404. oldum.'' dedi.

Batu Alıcı yarışmadan çekilerek 400 bin TL kazandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE 1 MİLYONLUK SORU

‘’Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?’’

A- Bala Hatun (CEVAP)

B- Banu Çiçek

C- Bamsı Beyrek

D- Bayındır Han