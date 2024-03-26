Kiminin parası kiminin duası atasözünün anlamı nedir?

Kiminin parası kiminin duası atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin yaptığı iş sonucunda ya da iş tamamlandığında bu iş için karşıdakinden ya para ya da dua alınabileceğini anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Bazı insanların parası çoktur o yüzden ondan para almak gerekir ama bazı insanların parası yoktur ettiği bir hayır duası, kişinin işlerinin iyi gitmesini sağlayabilir.

KİMİNİN PARASI KİMİNİN DUASI ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Valla çok da kendini kötü hissetme teyzem kiminin parsı kiminin duası."