Kimler kimlerle beraber?  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının resmen açıklanması sonrası AKP’de Cumhur İttifakı’nı ‘genişletme’ çabaları başladı. Peki Erdoğan kimleri ittifaka çekmeye çalıştı?

Artık siyaset sahnesinden silinmiş ve seçmende karşılığı olmayan ANAP…

Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın kurduğu ve gericiliğin yeni sembolü olabilecek Yeniden Refah Partisi…

Ama bir tanesi var ki duyunca isyan etmemek elde değil.

O da terör örgütü Hizbullah’ın siyasal kanadı HÜDA PAR…

Evet, 20 senedir iktidarı bırakmamak için toplumu kutuplaştıran, kendi gibi düşünmeyen herkesi terörist, çapulcu ilan eden hatta sözde çözüm süreci ile ülkeye PKK’lı teröristleri omuzlarda getirten Erdoğan şimdi de bir başka terör örgütü Hizbullah’ın siyasal kanadından destek alacak.

Peki HÜDA PAR’ın parti programında neler var?

Mesela Andımız’ın kaldırılmasını istiyorlar.

Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” sözünü ‘ırkçı’ olarak kabul ediyorlar ve kaldırılmasını istiyorlar

Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesini ve ‘anadilde’ eğitim istiyorlar.

Yani resmen devletin ve milletin kimliği ile savaş halindeler.

Adını uzun zamandır duymadığımız Hizbullah en az PKK kadar vahşi bir terör örgütü…

İşledikleri seri cinayetler ve işkencelerin yanı sıra Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı hain bir pusuyla şehit eden yine Hizbullah oldu.

Doğu ve Güneydoğu illerinde etkili olan Hizbullah, bölgede yaşayan milyonlarca vatandaşın PKK terörü, tarikatlar ve dinci terör kıskacında yaşamalarının bir sebebidir.

Güya PKK’ya karşı savaşan Hizbullah, Lübnan gibi Şii nüfusun etkili olduğu ülkelerdeki Hizbullah’tan daha farklı bir yapıda.

‘Hizbulkontra’ olarak da bilinen terör örgütü, aralarında iş adamlarının da olduğu çok sayıda kişiye domuz bağı ile işkence edip öldürdükten sonra hücre evlerinin bodrumlarına gömdüler.

Adeta bir seri katil gibi çalıştılar…

İşkence edilip öldürülenler arasında yazar Konca Kuriş de vardı. Kuriş, evinin önünden kaçırıldıktan yaklaşık 2 yıl sonra bir evin bodrumuna gömülmüş olarak bulundu. Teröristler, Kuriş’e 35 gün işkence ettikten sonra öldürdü.

Hizbullahçı teröristler her fırsatta Erdoğan’a methiyeler düzen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in dergisine de saldırdı. Perinçek’in dergisi 2000’e Doğru’da yazarlık yapan Halit Güngen, derginin Diyarbakır bürosunda öldürüldü. Gürgen, dergide Hizbullahçıların Diyarbakır Çevik Kuvvet Merkezi’nde eğitildiğini yazmıştı.

Bir zamanlar AKP iktidarına karşı sert duruş gösteren ve Ergenekon kumpasında tutuklanan Perinçek, cezaevinden çıktıktan sonra bir anda Erdoğan olmadan ‘milli hükümet’ kurulamayacağını savunmaya başladı. Dergisinin yazarını öldüren Hizbullah’ın siyasi kanadı ile anlaşan Erdoğan’a karşı Perinçek ne söyleyecek? Tabi ki sessiz kalacak.

Peki her fırsatta “CHP, PKK’lılar ile iş birliğinde” diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhur İttifakı’na bir terör örgütünün siyasal uzantısının katılmasına ne diyecek?

“HÜDAR PAR varsa biz yokuz. Terör kırmızı çizgimiz” diyebilecek mi?

Tabi ki hayır!

Bunları gördükçe Erdoğan’ın meydanlardan sorduğu bir soru aklıma geliyor

Kimler kimlerle beraber?