Kimler, kimlerle beraber oldu

Doktor, mühendis, diş hekimi için peşin vergi sistemine geçilecekmiş.

Niye?

Çünkü onlar çok lüks yaşıyorlarmış.

*

Onlar için de ‘Peşin vergi’ uygulaması getirilecekmiş.

Kim diyor bunu?

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek.

*

Ha, vergi paketi için AKP’de çalışma bile başlatılmış.

Yeni vergi paketinde özellikle kazancı ile ödediği vergi arasında uyumsuzluk olanlara yönelik düzenlemeler bulunuyormuş.

*

Aslında kazancı ile ödediği vergi arasında bir uyumsuzluk oluyorsa, bunun sorumlusu en çok da beyannameyi alanlar olması gerekmez mi?

Adam kazancını beyan etmişse, beyana göre vergi alınacak.

“Yaşam tarzına bakılırsa ‘Beyan edilen kazancı’ doğru değil!” deniliyorsa, burada bir dengesizlik var demektir.

*

Evet, ben para ve ekonomiden anlamam, ama bir kişi hem lüks yaşıyor hem de beklentinin çok altında vergi ödüyorsa, bunda bir yanlışlık vardır elbette.

*

Valla, Mehmet Şimşek niye öyle dedi…

Bu mesleklerin isimlerini niye ortaya attı…

Kazancının vergisini doğru dürüst vermeyenler bir tek onlarmış gibi, onlar konuşuluyor.

Kazancının vergisini hakkıyla ödemeyen o kadar çok ticaret erbabı var ki. Bordro mahkûmları ve dolaylı vergiler sağ olsun, hepsinin açığını kapatıyor.

*

Burada bir yanlışlık varsa, her konuda olduğu gibi para ve maliye konusunda da AKP, bir türlü sistemi oturtamadı.

Ekonomist oluşuyla övünen AKP’nin lideri Sayın Erdoğan bile, bu işin içinden çıkamadı.

*

Hani ben demiyorum ki bu insanlardan vergi alınmasın?

Kazanan her kim olursa olsun, vergisini ödemeli.

Hani vergi dairelerinde ‘Vergi kutsaldır’ diye yazılı ya, kutsal olan vergi de ödenmeli elbette.

Ödenmeli çünkü devlet bu vergilerle ayakta duruyor.

Ödenen vergilerin nerelere harcandığı da açıklanmalı elbette.

*

Görünen o ki 22 yıllık iktidar henüz sistemini oturtamamış ve hâlâ bir arayış ve çırpınış içerisinde…

Bu çırpınıştan kurtulur mu?

Kendi adıma benim hiç mi hiç umudum yok.

Ha, “Kendilerini kurtarırlar mı?” derseniz, “Onlar kendilerini çoktan kurtardılar.” diyebilirim.

Kendilerini ne kadar kurtardılarsa, memleket o kadar sıkıntının içine girdi. O nedenle de maalesef AKP ülke yönetiminde her geçen gün irtifa kaybediyor.

Maliyede kaybediyor…

Millî Eğitim’de kaybediyor…

Sağlıkta kaybediyor.

Kaybediyor da kaybediyor.

Her kaybedilişin bedelini de vatandaş ödüyor.

*

Niye öyle?

Çünkü artık AKP güven vermiyor.

Neymiş efendim?

Bu meslek gruplarının ödediği vergiye bakıldığında kazancı ile arasında bir uyum bulunmadığına dikkat çekilmiş ve bunun önüne geçilmek istenmiş.

Bu ne zaman fark edilmiş?

Bu yıl mı?

*

AKP’nin bir dününe bakıyorum, bir şimdiki durumuna bakıyorum inanın siyahla beyaz kadar farklı.

*

Hani. AKP’nin Sayın Genel Başkanı:

“Nereden nereye?” diyor ya, sahiden de ülkeyi nereden nereye getirdiler?

Ve kimler, kimlerle beraber oldu.

*

Allah sonumuzu hayreyleye!..