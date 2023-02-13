Kimler, nasıl kan bağışı yapabilir?

Vatandaşlar depremzedeler dayanak olmak için çaba sarf ediyor ve kimler kan bağışı yapabilir sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soruların yanıtları…

Kan bağışı birçok kişinin hayatının kurtarılmasını sağlıyor.

KİMLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?

70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.

Kan bağışı yapacak olan kişinin, 50 kilogramın üzerinde olması gerekir.

Kan bağışı yapacak kişilerin bulaşıcı bir hastalığa sahip olmaması gerekir.

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65’ini doldurmamak gerekir.)

İlk kez kan bağışında bulunacak kişiler, 61 yaşından gün almamış olmalıdır.

Düzenli kan bağışçılarında üst yaş sınırı 65'tir.



KAN BAĞIŞINDAN ÖNCE NASIL BESLENMELİ?



Kan bağışı öncesinde, kişi çok aşırı yememek koşuluyla karnını doyurmalıdır. Kan bağışı öncesinde aşırı yağlı gıdalar tüketilmemeli, kan vermeden önceki 12 saat içinde alkol tüketmemiş olması gerekir. Kan bağışı öncesinde kişinin bol miktarda su içmesi önerilir.

BAĞIŞDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?



Tren makinistleri, ağır yük şoförleri, otobüs şoförleri, ağır iş makinesi operatörleri, vinç operatörleri, pilotlar gibi mesleklere sahip olan kişiler kan bağışında bulunduktan 24 saat sonra bu işleri yapabilirler.

Kan bağışı günlük yaşantınızın akışında önemli bir değişikliğe yol açmayacaktır. Ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Kan bağışında bulunulan günde bol sıvı alınmalı, bağışı izleyen 2 saat boyunca sigara kullanılmamalıdır. Araç kullanılacak ise kan bağışı sonrası 30 dakika içerisinde araç kullanılmamalıdır. Bağıştan sonra 1 saat boyunca uzun süreli ayakta durulmamalıdır. Kolunuza yapıştırılmış olan koruyucu bant 2 saatten önce çıkarılmamalıdır. Bağış günü, vücudu aşırı yoran ve sıvı kaybına yol açan aktivitelerden (sauna, spor vb) kaçınılmalıdır. Kan verilmiş olan kolla ilk birkaç saat ağır eşyalar taşınmamalı. Kan bağışından sonra baş dönmesi, baygınlık hissi olursa yere uzanılmalı veya baş iki dizinizin arasına alınacak şekilde oturulmalı.