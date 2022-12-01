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Kimsenin bilmediği yapılandırma şartlarıyla takipteki kredi borcunuzu hızlıca ödeyebilirsiniz! İşte o şartlar

Birçok kişi bankalara olan kredi veya kredi kartı ödemelerini yaparken zaman zaman zorlanabiliyor. Ödenmeyen borçlar yüzünden bankalar, yasal takip süreci başlatıyor. Borçlu olan kişiler, bu durumla karşı karşıya kalmamak için borçlarını yapılandırarak yasal takipten kurtulmanın yollarını arıyor.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:57
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Kimsenin bilmediği yapılandırma şartlarıyla takipteki kredi borcunuzu hızlıca ödeyebilirsiniz! İşte o şartlar

Kimsenin bilmediği yapılandırma şartlarıyla takipteki kredi borcunuzu hızlıca ödeyebilirsiniz! İşte o şartlar
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Bankalar, kredi veya kredi kartı verirken karşılığında bir ödeme güvencesi istiyor. Bir süre sonra ödenmeyen borçlar için ise yasal takip sürecine başvurabiliyor. Bu durumda bankayla görüşerek borç yapılandırma işlemi yapmanız gerekiyor. Yapılandırma işlemine geçmeden önce yasal takibin ne olduğunu açıklayalım.

YASAL TAKİP NEDİR?

Bankalardan aldığınız kredi ya da kredi kartının iki ay taksitini üst üste ödemezseniz banka size tüm borcunuzu 30 gün içerisinde ödemeniz için bir uyarı yapıyor. Bu uyarıya rağmen borcunuzu hâlâ ödemezseniz banka, bu konu hakkında yasal takip sürecini başlatıyor. Bu sürece giren kişiler, ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Eğer böyle bir sürece girmek istemiyorsanız bankanın taleplerini yerine getirip borçlarınızı yapılandırmaya gidebilirsiniz. Peki, takipteki krediyi yapılandırma şartları neler?

YASAL TAKİPTE OLAN BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA ŞARTLARI

Bankaya olan borçlarınızı yapılandırmak için bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekir. Bu kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- İlk olarak elinizi çabuk tutmanız gerekir. Bankanın yasal takip sürecine bağlı olarak aldığı haciz kararından önce yapılandırma için bankaya başvuru yapmanızı öneririz.

- Bankanız yaptığınız başvuruyu kabul ederse yapılandırma için bankanızla pazarlık yapabilirsiniz.

- Bir başka seçenek olarak bankanızdan borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Tabii bu durumda taksit ödemelerinin sayısı artacağı için belli bir oranda faiz ödemeniz gerekir.

- Eğer kendi bankanız ile anlaşamazsanız başka bankaların borç kapatma kredilerini inceleyerek onlara başvuru yapabilirsiniz.

PEKİ, YASAL TAKİP SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Banka, yasal takip sürecinin başında borcu olan kişinin posta adresine ya da telefonuna bir uyarı mesajı gönderiyor. Bu uyarıdan sonra borçlu kişi borcunu ödemez ise yasal takip süreci başlıyor ve banka borçlu kişinin evine bir ihtarname yolluyor. Bu süreçten sonra banka veya bankanın avukatı ile anlaşmak borçlu kişinin yararına olabiliyor. Banka ile borçlu kişi arasından anlaşmaya varılırsa banka, uygun ödeme planı oluşturarak borcunu tahsil ediyor.

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