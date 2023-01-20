20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Vergi sigorta primi ve idari cezalara yapılandırma geliyor. İşte detaylar

Vergi sigorta primi ve idari cezalara yapılandırma geliyor. İşte detaylar

Seçim yaklaştıkça iktidardan peş peşe paketler geliyor. Vergisi, sigorta primi ve adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı geliyor. İşte o yapılandırma paketinin detayları belli oldu. Kritik tarih 31 Aralık 2022.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:11
Takip Et

İşte detaylar. Vergi sigorta primi ve idari cezalara yapındırma geliyor

Vergi sigorta primi ve idari cezalara yapılandırma geliyor. İşte detaylar
+
Aa
-

Seçim yaklaşıyor, seçim silahları bir bir çekiliyor. Borçlar için yapılandırma paketi yola çıktı. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.

KRİTİK TARİH 31 ARALIK 2022

Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

VERGİ, PRİM VE CEZALAR KAPSAMDA
Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

BELEDİYELERE OLAN BORÇLARA DA YAPILANDIRMA
Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI
Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

KABİNE'DE ELE ALINACAK
Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?
Borç yapılandırma başvurusunu yapabilmek için önce güncel borç sorgulanmalı. Borç yapılandırma başvurusunu sadece güncel vergi borcu bulunan kişiler yapabilir. Güncel borcunuz varsa, başvuru için belirlenen tarihler içerisinde dilekçe doldurarak bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapabilirler. İnternet üzerinden başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yapabililecek

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vergi ödeyen mağduru
20.01.2023 12:47
sırf seçim yatırımı için zamanında yatıranları cezalandırmak,yatırmayanları ödüllendirmektir.Bu yasayı çıkaranlar için hakkımı helal etmiyorum.Bu olay milleti ödememeye teşviktir.  
 
vatandaş
20.01.2023 12:45
İyide bu durumda zamanında vergilerini yatıranlarcezalandırılıyormu.Yazıktır,günahtır.herşeyden kısıp bunları zamanında ödüyoruz.bu yapılandırma yatırmayanları ödüllendirmek,zamanında yatıranları cez  
 
Huseyin
20.01.2023 12:21
Gidiyor gitmekte olan.oyle korkuyorlar ki seçimleri kaybedeceğiz diye.daha neler yapacaklar seçimlere kadar.20 yıldır iktidar da Tayyip.demokrasi olan hiç bir ülkede 20 yıl bir kişi ülke yönetmez  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
3
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
4
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
5
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
6
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
7
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi. Ecevit'in danışmanlığını yapmıştı
﻿Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi. Ecevit'in danışmanlığını yapmıştı
﻿Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi. Ecevit'in danışmanlığını yapmıştı
﻿İki otomobil çapıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çapıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çapıştı: 2 yaralı
﻿IŞİD’in sözde valisi yakalandı
﻿IŞİD’in sözde valisi yakalandı
﻿IŞİD’in sözde valisi yakalandı
﻿MSB'den 'Kara Ocak' katliamı şehitlerini andı
﻿MSB'den 'Kara Ocak' katliamı şehitlerini andı
﻿MSB'den 'Kara Ocak' katliamı şehitlerini andı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.