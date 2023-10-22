Kimyasal atıklar deredeki balıkları telef etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Kumla Deresi'nde balık ölümlerine rastlandı.

KAYNAK: İHA
Kimyasal atıklar deredeki balıkları telef etti


Dün sabah saatlerinde Kumla Deresi'ne gelen vatandaşlar balık ölümleri olduğunu fark etti. Suyun renginde değişiklikler olduğu da görüldü. Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, uzun zamandır balık tutmak için Kumla Deresi'ne geldiğini belirterek, "Dün sabah balık tutmak için buraya uğradım. Derede koskocaman balıklar ölmüştü. Bunlar zaten gözüküyor. Dereye sanırım kimyasal dökmüşler. Derenin suyu simsiyahtı. Yazık günah. 40 seneden beri mahallede yaşıyoruz. 20 senedir de buraya balık tutmaya gelirdik" dedi.
Dereden numune alınıp, incelenmesi gerektiğini kaydeden Aktepe, "Yetkililerden önlem alınmasını talep ediyoruz. Kirazderesi, burası gibi yerlere akşam saatlerinde kimyasal dökülüyor, koku oluyor. Artık burada yaşayamıyoruz" diye konuştu.

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