Kimyasal sızıntı alarmı. Valilikten ‘Sokağa çıkmayın’ uyarısı

Editör: Osmancan Erok

Kütahya’da bir azot fabrikasından bulunan tankerden nitrik asit sızdığı öğrenildi.

Kütahya-Eskişehir kara yolunda bir firmaya ait azot fabrikasındaki tankerden, üretimde kullanılan nitrik asit sızdı.

Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken gökyüzünü ise dumanlar kapladı.

Kütahya Valiliği konu üzerine bir basın açıklaması yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin duruma müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Şu anki rüzgar yönü değerlendirildiğinde şehir merkezinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır ancak fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlarımızın dışarıda bulunmamaları önem arz etmektedir. Çevreye sızan (toprağa, suya karışan) sınırlı miktardaki nitrik asidin seyreltilmesine ve çevreye zararlarının azaltılmasına çalışılmakta, gerekli önlemler alınmaktadır."

Kütahya Valisi Ali Çelik, sızıntı sonrasında asidin büyük bir kısmının yedek tanka aktarıldığını söyledi.

Çevreye yayılan nitrik asidin dolomit madeni kullanılarak nötralize edildiğini belirten Çelik, "Çevrede oluşmuş veya oluşabilecek olumsuzluklara karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve Halk Sağlığı ekipleri, gerekli analizleri yapmaktadır. Sızıntı veya müdahale sürecinde herhangi bir fabrika personeli veya kamu görevlisi etkilenmemiştir" ifadelerini kullandı.