Kioxia'dan 245 TB'lik dev adım

Japon teknoloji şirketi Kioxia, veri merkezlerine yönelik geliştirdiği yeni nesil NVMe SSD serisi LC9’un 245,76 TB kapasiteye sahip modelini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte şirket, hem 2.5 inç hem de EDSFF E3.L formatlarında şimdiye kadar piyasaya sunulan en yüksek kapasiteli SSD’yi teknoloji dünyasına kazandırdı. Daha önceki LC9 modellerinde tavan kapasite 122,88 TB idi. Yeni model, bu sınırı iki katına çıkararak yapay zeka odaklı veri akışını taşıyabilecek düzeye geldi.

LC9 serisi özellikle jeneratif yapay zeka eğitimi, vektör veri tabanları ve veri destekli üretim süreçleri gibi yüksek yoğunluklu işlemler için tasarlandı. Kioxia yetkilileri, bu yeni sürümün, veri girişi ve sonuç üretimi aşamalarında grafik işlemcilerin boşta kalmasına yol açan I/O darboğazlarını ortadan kaldırmak için geliştirildiğini açıkladı.

8 TB’LİK PAKETLER, 12 GB/SN OKUMA HIZI

Yeni LC9, Kioxia’nın 2 Tbit kapasiteli BiCS FLASH QLC yongalarını üst üste 32 kat dizerek 8 TB’lik NAND paketleri oluşturuyor. Bu mühendislik yaklaşımı, şirketin CMOS doğrudan bağlama (CBA) teknolojisiyle hayata geçirildi. Depolama biriminde yer alan NVMe 2.0 destekli PCIe 5.0 x4 kontrolcü ise saniyede 12 GB’a kadar ardışık okuma, 3 GB’a kadar yazma hızına ulaşıyor.

Rastgele veri aktarımında ise LC9, saniyede 1.3 milyon IOPS okuma ve 50 bin IOPS yazma performansına sahip. Dayanıklılık açısından ise model, büyük ölçekli sistemlerde tipik olarak kabul edilen 0.3 DWPD oranına uygun şekilde derecelendirildi.

AĞUSTOS AYINDA TÜM DÜNYAYA TANITILACAK

LC9’un 245 TB’lik versiyonu şu an yalnızca stratejik iş ortaklarına örnekleme sürecinde gönderiliyor. Seri üretim aşamasında 2.5 inç U.2 ve E3.S formatlarında 122,88 TB’a kadar, E3.L formatında ise tam kapasiteyle kullanıcıya sunulacak.

Kioxia, bu yeni modeli 2025 yılı Ağustos ayında düzenlenecek olan “Future of Memory and Storage” konferansında tüm dünyaya tanıtmayı planlıyor. Güvenilirlik açısından ise ürün; güç kesintisine karşı koruma, yonga düzeyinde veri kurtarma ve hata yönetimi gibi kritik özelliklerle donatılmış durumda. Ayrıca esnek veri yerleştirme algoritmaları sayesinde yazma yoğunluğuna karşı da koruma sağlanıyor.