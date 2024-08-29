Kira sözleşmesinde gözden kaçan detaylar. Bunları yapan davayı kazanıyor

Mars Gayrimenkul kurucu ortağı Samet Hızalan kira sözleşmesinin ne şekilde hazırlanması gerektiğini detayları ile birlikte açıkladı.

Hızalan, kira sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli maddelere vurgulayarak ev sahibi ve kiracıları uyardı.

Ev kiralarının hızla artması ile birlikte kira kontratları da önem kazanmaya başladı. Sözleşmedi bazı maddelere dikkat eden taraflar ise olası bir dava durumunda elini güçlendiriyor.

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Kira sözleşmelerinde olmazsa olmaz şart zam oranının ve sözleşme süresinin kira sözleşmesinde belirtilmiş olması..

EV SAHİPLERİ NELERE DİKKAT ETMELİ

-Kiracının özellikle işyeri bilgilerini de isteyin. Kiracıya ulaşmama halinde bu bilgiler işinize yarayabilir.

-Teminat amacıyla depozito alın ve kefil talebinde bulunun.

Kefiller kaydedilirken kefalet şartlarını unutmayın. Bilgiler kişi tarafından elle yazılmalı ve eş rızası bulunmalı.

-Kira sözleşmesinin süresini şüphe bırakmayacak şekilde net bir şekilde yazın.

-Fatura ve aboneliklerin kiracının adına devredilmesini sağlayın.

KİRACILAR NELERE DİKKAT ETMELİ

Konut malikinin kim olduğunu mutlaka tapu senedi örneğini isteyerek kontrol edin.

- Sahip sayısı birden fazla ise kiraya verenin yetkinin tek kişiye verilmesini sağlayın.

-Kira ödemelerinin de maliklere hisseleri oranında yatırılmasını yazılmasını isteyin.

-Kiraladığınız evdeki Tüm teslim alınan demirbaşların fotoğrafını çekerek kira kontratına ekleyin.

İlk kira bedeli, depozito bedeli dahil olmak üzere kira bedellerinin mutlaka bankadan yatırılmasını isteyin.

Zam oranının kanuna aykırı olarak belirlenmediğini kontrol edin.

Sözleşmede Yer Alması Gereken Bilgiler

Daire, mahalle, sokak, kiralananın cinsi gibi detaylar,

Kiracı ve kiralayanın adresi, T.C. kimlik bilgileri

Kiralanan ile teslim edilen demirbaşlar listesi

Yıllık ve aylık kira ücretleri

Kira bedelinin hangi tarihlerde ödeneceği,

Depozito bedeli açıkça yazılmalı (en fazla 3 kira bedeli olabilir),

Yıllık zam oranı ve tutarı

Konutun kiralandığı süre aralığı

Emlak komisyonu