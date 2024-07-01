Kiracılar dikkat. Yeni dönem resmen başladı

Kira artışında yüzde 25'lik sınır bugün yani 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Son 2 senedir kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı hakimdi. Uygulamanın sona ermesiyle beraber kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici faktör olacak. Kira artış oranı, 12 aylık ortalama enflasyona göre hesaplanacak.

Bu kapsamda ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme zamanlarında 12 aylık ortalama enflasyonu baz alacak.

TEMMUZ KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Hazirana ilişkin kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belirlendi. Mayısta 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak hesaplandı.

Bu gelişmelerle birlikte, kontrat süresi biten iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 düzeyinde zam uygulayabildi. Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için ilgili oran konut kiralarında geçerli sayılmadı.