Kira fiyatları fırlayacak. Uzman tarih verdi

2022 yılında başlayan ve 2023 yılına gelindiğinde de uzatılan kira artışında yüzde 25 zam sınırı yasası, 1 Temmuz tarihinden itibaren sona eriyor. Bu değişiklikle beraber ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıkların çıkması bekleniyor.

Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Hasan Ceran, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KONUTLARDA CİDDİ BİR KAOS YAŞANACAK

Ceran, iş yerleri için bir değişikliğin söz konusu olmadığını, fakat konutlarda ciddi bir kaos yaşanacağını ve bu durumun uzun bir süre devam edeceğini ifade etti.

Yeni dönemde artış zamanı gelen kiracının TÜİK tarafından duyurulan TÜFE oranına göre zam yapmak zorunda olduğunu belirten Ceran, “İmzaladıkları sözleşmede farklı bir madde yoksa, TÜFE oranında diye belirtilmişse artışı da bu orana göre yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ceran, geçmiş 2 yılda kiraya yüzde 25 zam yapıldıysa yeni dönemde geçmiş 2 yıldaki farkları da TÜFE rakamlarına ekleyerek zam yapılamayacağını belirtti.

KİRACI VE EV SAHİPLERİ ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR ARTACAK

Yeni düzenleme ile 5 yılını doldurmayan kiracılar için yaşanan anlaşmazlıklarda kira tespit davası değil, kira uyarlama davası yoluna gidilebileceğini belirten Ceran, sözleşme yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen olağanüstü bir durum yaşanması halinde uyarlama davasına gidilebildiğini, enflasyon, salgın hastalık, döviz kuru, deprem gibi durumların buna dahil olduğunu, bununla beraber, kira kontratının 5 yılı doldurması halinde, yapılan artışı az bulan mülk sahibi ya da artışı yüksek bulan kiracının da kira tespit davası açabileceğini ifade etti.

Kira artışlarında yaşanabilecek anlaşmazlıkların arabuluculuk ve uzlaşma yollarıyla çözülememesi halinde kira uyarlama davası ya da kira tespit davalarının açılabileceğini belirten Ceran, kiracıların ve ev sahiplerinin hukuki haklarını bilmesi gerektiğini ifade etti.

1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki kira kontratlarını da etkiliyor. Yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla beraber, kira fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Uzmanlar, bu sürecin kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkları artırabileceği ve normale dönüşün zaman alabileceği öngörüsünde bulunuyor.