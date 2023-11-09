Kiracılar ve ev sahipleri dikkat. Bu masrafları kimin ödeyeceği belli oldu

Kira sözleşmesi yapan ev sahibi ve kiracılar bazı masraflar konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Kış geldikçe konut bakımı, onarımı, ısı yalıtımı gibi konularda sorunlar çıkabileceğini ortaya koyuldu.

MedyaBar.com'da yer alan bilgilere göre; tarafların hangi giderlerin kiracıya, hangilerinin ev sahibine ait olduğunu bilmeleri açısından önemli durumlar derlendi.

Bazı sorunlar yaşandığında Kat Mülkiyeti Kanunu ve Borçlar Kanunu'ndaki hak ve yükümlülükleri bilmek ve sorunları arabulucu yoluyla çözmek gerekir.

HANGİ MASRAF KİME AİT

Kombinin yıllık bakımı, peteklerin temizlenmesi gibi işlemler kiracıya aitken,

kombinin arızalanması, parça değişimi, yenilenmesi gibi durumlarda masraf ev sahibine aittir.

1-Binanın dış yalıtım, mantolanması giderleri kime ait?

Kat malikleri, acil olmayan ve lüks niteliğinde olan tamir ve tadilat giderlerini ödemek zorunda değildir.

Çatı onarımı, kiracının evine su sızması, binanın ana yapısına zarar gelmesi gibi durumlarda “acil onarım” sayılır. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, acil onarım için kat malikinin rızası aranmaz, arabulucu ya da yargı kararı yeterlidir.

Kat malikleri, “çatı masrafına katılmıyorum” diyemez. Kiracı, acil onarım kapsamında ödediği masrafı, dekontu göstererek kiradan düşebilir. Ancak, mimari projeye uygun olmayan ekstra tadilat giderleri kat malikine yüklenemez.

2-Çatı, baca gibi ortak kullanım alanlarının bakım ve onarım masrafları kimin sorumluluğundadır?

Çatı, baca, genel dam teras, yağmur olukları, emniyet merdivenleri gibi ortak kullanım alanlarının bakım ve onarım masrafları, tüm kat maliklerinin ortak sorumluluğundadır.

Ev sahibi, bu masrafları kiradan düşemez. Kiracı, bu masrafları site yönetimine ya da bankaya yatırdıktan sonra dekontu ev sahibine göstererek kiradan düşebilir.

3-Kombinin bakımı, tamiri, yenilenmesi gibi masraflar kimin yükümlülüğündedir?

Kombi, evin demirbaşı sayılır. Kombinin yıllık bakımı, peteklerin temizlenmesi gibi periyodik işlemler kiracının yükümlülüğündedir.

Kombinin arızalanması, parça değişimi, yenilenmesi gibi durumlarda masraf ev sahibine aittir. Ancak, kiracının kombiye zarar verdiği tespit edilirse, fatura ev sahibine kesilemez.

4-Petekleri temizliği kiradan düşülür mü?

Borçlar Kanunu’na göre, “Kiracı, kiralanan yerin olağan kullanımı için gerekli olan temizlik ve bakım masraflarını ödemekle yükümlüdür. Bu konuda yerel adete de bakılır” denilmektedir. Bu maddeye göre, peteklerin temizlenmesi gibi işlemler kiracının sorumluluğundadır.

5-Tadilat masrafları konusunda uyuşmazlık yaşanırsa, arabulucuya hangi taraf başvurmalıdır?

Tadilat, bakım masrafları konusunda talebi olan taraf, arabulucuya başvurabilir. Kiracı ve ev sahibi, arabulucu aracılığıyla masrafların miktarı, ödeme şekli gibi konuları görüşerek adil ve uygun bir çözüm yolu bulabilirler.

6-Kiralanan dairenin su tesisatı bozulursa tesisatın tamiratı kimin yükümlülüğündedir?

Eğer tesisatın tamiratı kapsamlı ve pahalı bir işlem gerektiriyorsa, ev sahibi ile iletişime geçmek daha iyi olur.

Ev sahibi, daha uygun fiyata, tanıdığı firmalara yaptırmak isteyebilir. Kiracı, zorunlu onarım kapsamında tesisatı tamir ettirerek bedelini kiradan düşebilir.

7-Kiracı, bozuk asansör için para ödemek zorunda mı?

Binanın ortak kullanım alanlarının tamiri ve bakımı, mal sahibinin sorumluluğundadır. Asansör de bu alanlardan biridir ve kira kontratında farklı bir hüküm bulunmadığı sürece kiracı bu giderleri karşılamaz.

8-Kiracının binaya ilişkin hangi giderleri ödemesi gerekir?

Kiracı, binanın temizliği gibi idari giderlere katılmakla yükümlüdür. Ancak, binanın demirbaşlarına ait giderler mal sahibine aittir. Ayrıca, Borçlar Kanunu’na göre kiracı, kiralananın normal kullanımı için gerekli olan temizlik ve bakım giderlerini de ödemek zorundadır.