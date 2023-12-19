Kiracılara kötü haber. Ev sahipleri bu iki sebebi bahane göstererek sizi evden çıkarabilir

2024 yılına girerken ev sahiplerini zam hesabı, kiracıları ise zam korkusu sarmaya başladı.

Bir ev sahibinin kiracıyı aynı evde 11 yıl boyunca kaldıktan sonra kirayı düzenli ödememesi ya da ev sahibinin veya yakınlarının konuta ihtiyacı olması hallerinde mülk sahiplerinin kiracıları evlerinden çıkarabildikleri biliniyordu. Üstelik bu hallerde ev sahibi yüzde yüz haklı bulunuyordu. Şimdi kiracıların evden çıkarılabilmesi için iki yeni gerekçe daha ortaya çıktı.

Kiracının bütün hukuki kurallara uysa dahi ev sahibinin kiracıyı nasıl kovabileceği şöyle açıklandı:

KİRADAYKEN EV SAHİBİYSENİZ DİKKAT

Bir kiralık evin içinde ne kadar kalındığı gözetilmeksizin ev sahibi eğer kiracısının ya da eşinin bir konut sahibi olduğunu öğrenirse kiracı konuttan çıkarılabiliyor.

Eğer kiracının sahip olduğu ev, işe ya da çocukların okuluna uzaksa ya da daha küçükse bu sebeple de kiracı kendi evinde oturmayıp işine ya da çocukların okuluna uygun bir evi kiraladıysa bunu öğrenen ev sahibi bu bilgiyi kendi çıkarına kullanıp kiracıyı evden çıkarabiliyor.

Ev sahipleri konutlarını kiraya verirken yeni kiracının düzenli bir işi olup olmadığını dolaylı yollardan sorgular. Her ne kadar maaş bordrosu ya da sahip olduğu iş yerinin geliri ile ilgili belge istemese de ev sahibi ara ara kiracıları durumları hakkında sorgulayıp bir şeyler öğrenmeye çalışır.

Eğer bir ev kiralandıysa bir süre sonra işler kötü gittiyse, kiracının iflasın eşiğine gelmesi durumunda kirayı ödeseniz bile yine ev sahibinin sizi evden çıkarma hakkı bulunur.

Kiracıların kendi gelir ve giderleri hakkında ev sahibiniz ile ayrıntılı bilgiler paylaşmaması önerilir.

HANGİ HALLERDE KİRACI EVDEN ÇIKARILABİLİR?

-Kiracının aynı evi en az 11 yıl kullanması durumunda

-Kiraya veren ev sahibi ya da ve yakınlarının ihtiyacı olması durumunda

-Kiralanan taşınmazda kiracının tadilat yapması durumunda

-Yazılı tahliye taahhütnamesi olması durumunda

-İcra takibinde kira bedelinin ödenmemesi durumunda ve

-Kiraya verenin ya da yakınlarının bu konutu iş yeri olarak kullanmak istemesi durumunda kiracılar evden çıkarılabiliyor.