Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor

Fahiş kiralara karşı AKP’nin ev kiralamada İspanya Modeli’ni getirebileceği ifade edildi.

Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor

Show Haber’de yer alan habere göre, AKP’nin yüksek kiralara karşı İspanya Modeli’nin getirebileceği belirtildi. AKP meclis grubunun da sıcak baktığının belirtildiği model “Hayalet ev” olarak adlandırılan boş evlerden daha fazla vergi alınması üzerine kurulu.

Ev sahiplerinin yüksek kira getirisi için evlerini boş tutmasının önüne geçilen model için boş tutulan evlerin bölge bölge haritasının çıkarılacağı öğrenildi.

AKP grubunda bu modelle beraber yüksek vergi vermek yerine ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek isteyeceği görüşü hakim olurken; düzenlemenin en kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis'e sunulması bekleniyor.

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