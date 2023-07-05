Enflasyon açıklanınca kira zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2023 Temmuz ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. Buna göre Temmuz 2023 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 oldu.

EV SAHİPLERİ ZAM YAPAMAYACAK

Hatırlanacağı gibi konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, geçen yıl Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 11 Temmuz 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25’in üzerinde artış yapılamayacağı belirtilmişti. Bu yıl uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılmıştı.

1 Temmuz 2024'e kadar kira tepit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı bulunuyor ancak dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

İŞ YERLERİ

Haber3'te yer alan bilgilere göre bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor. Ancak iş yerleri için aynı kapsamda değil. Yani iş yerlerinde kiracı olanlar mal sahiplerine enflasyon oranında zam yapmaya devam edecek.

Buna göre Temmuz ayındaki kira artış oranında üst sınır yüzde 25 olarak kalacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 7.000 TL

Zam oranı: yüzde 59,95 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 4.196,50 TL

Zamlı kira bedeli: 11.196,50 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Zam oranı: yüzde 59,95 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 5.995 TL

Zamlı kira bedeli: 15.995 TL

Mevcut kira bedeli: 15.000 lira

Zam oranı: yüzde 59,95 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 8.992 TL

Zamlı kira bedeli: 23.992,50 TL

Mevcut kira bedeli: 20.000 lira

Zam oranı: yüzde 59,95 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 11.990 TL

Zamlı kira bedeli: 31.990 TL