Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı. Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı.

Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı. Bakan Kurum açıkladı

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı.

Milliyet'teki habere göre konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları 'koruyacaklarını' söyledi.

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

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