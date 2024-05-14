Evinde akreplerle yaşayan kız sosyal medyada viral oldu

Onlarca akreple aynı evde yaşayan genç bir kız, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla büyük yankı uyandırdı. Evinin çeşitli yerlerinde gezinen akrepleri gösteren genç kızın cesareti, takipçilerini hem şaşırttı hem de ilgilerini çekti.

Genç kız, evinde akreplerin çokluğu hakkında yorum yapan takipçilerine seslenerek, "Dışarıdakileri görmediğiniz için evdekiler size çok geliyor," dedi. Bu sözleriyle dikkat çeken genç kız, dışardaki akrepleri de tek tek sayarak cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi.