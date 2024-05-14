Otomobilin motorundan çıkarılan kedi itfaiyenin motoruna girdi

Kaynak: İHA
Otomobilin motorundan çıkarılan kedi itfaiyenin motoruna girdi
ersin'in Akdeniz ilçesinde bir otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Ancak kurtarılan kedi, bu kez de itfaiye aracının motor kısmına girdi.

Mersin'in Şevket Sümer Mahallesi'nde yaşanan olay, kedinin ilginç macerasına tanıklık etti. Bir vatandaşın otomobilinin motor bölümünde mahsur kaldığını fark ettiği kedi için itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun bir çaba sonucu kediyi motor bölümünden çıkarmayı başardılar. Ancak buradan kurtulan kedi, itfaiye erinin elinden kaçarak yakındaki bir itfaiye aracının motor kısmına girdi.

Kedi, ikinci kez mahsur kaldığı bu durumda itfaiye ekipleri tarafından dikkatlice çıkarıldı. Sonunda kurtarılan kedi, vatandaşlar tarafından getirildiği bölgeye tekrar götürüldü.

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