Kırgızistan'da enflasyon yükselişte

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırgızistan'da enflasyon yükselişte

Kırgızistan'da yıllık enflasyon oranı 2025 Ocak ayında %6,7’ye yükselerek son 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda, ulaştırma ve sağlık sektörlerindeki fiyat artışları enflasyonu tetikleyen başlıca unsurlar oldu.

Kırgızistan Ulusal İstatistik Komitesi verilerine göre, Aralık 2024'te %6,3 olarak kaydedilen yıllık enflasyon oranı, Ocak 2025'te %6,7’ye yükseldi. Bu artış, Aralık 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Özellikle gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Aralık ayında %5,4 olan bu kalemdeki yıllık enflasyon, Ocak’ta %6,1’e çıktı.

Ulaşım sektörü de fiyat artışlarından etkilendi. Aralık 2024'te %8 seviyesinde olan ulaştırma hizmetleri enflasyonu, Ocak 2025’te %8,7’ye ulaştı. Sağlık hizmetlerindeki fiyat artışı ise %7,9’dan %8,3’e yükseldi.

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KONUT VE OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE ENFLASYON YAVAŞLADI

Buna karşın konut ve kamu hizmetleri enflasyonunda gerileme gözlendi. Aralık ayında %10,2 olan bu sektördeki yıllık enflasyon, Ocak ayında %9,6’ya düştü. Restoran ve otel fiyatlarında da enflasyon geriledi; bu alanda Aralık 2024’te %5,1 olan fiyat artış oranı, Ocak 2025’te %4,3’e geriledi.

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Aylık bazda bakıldığında ise tüketici fiyatları Ocak ayında %0,6 artarak önceki dönemde kaydedilen %0,9’luk yükselişe kıyasla yavaşladı. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda küresel enerji fiyatlarının ve tarım sektöründeki gelişmelerin enflasyon üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor.

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