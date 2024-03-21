Kırgızistan'da Nevruz Kökbörülü kutlanır

Kaynak: Haber Merkezi
Kırgızistan'da Nevruz Kökbörülü kutlanır
Baharın uyanışı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Türk ülkelerinde coşku ile kutlanmaya devam ediyor. Kırgız Türkleri, milli spor olarak kabul ettiği Buzkaşı (Kökbörü) oyunu ile Nevruz Bayramını kutladı.

Kırgızistan'da Nevruz Kökbörülü kutlanır

Türk ülkelerinde, baharın uyanışı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı kutlamaları coşkuyla sürüyor. Nevruz Bayramı''na ilişkin birbirinden güzel görüntüler, Kırgızistan''dan geldi.

Kırgız Türkleri, milli spor olarak kabul ettiği Buzkaşı (Kökbörü) oyunu ile Nevruz Bayramını kutladı. Bişkek’de bir araya gelen Kırgız Türk gençler, geçmişte atlı savaşçıların kendilerini diri ve zinde tutabilmek için oynadığı Kökbörü için mücadele etti.

İki takıma ayrılan biniciler, 80 kiloluk buzağıyı kapmak için yarıştı.

210320211732445172367.jpg

210320211732375178244.jpg

210320211732205178517.jpg

Son Haberler
Aç karnına 2 kaşık tahin yiyin. Bakın neler oluyor Sağlık
Aç karnına 2 kaşık tahin yiyin. Bakın neler oluyor
Aksaray'da köy düğününde tekno müzikle oynayan yaşlı amcaların videosu viral oldu Video
Aksaray'da köy düğününde tekno müzikle oynayan yaşlı amcaların videosu viral oldu
Büyükekşi'nin iftarda lokmalar boğazına dizildi. 'Oosterwolde ile Batshuayi bu ligde bir daha forma giyemez.' Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Büyükekşi'nin iftarda lokmalar boğazına dizildi. 'Oosterwolde ile Batshuayi bu ligde bir daha forma giyemez.' Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ın 2 rakibi belli oldu Spor
Beşiktaş'ın 2 rakibi belli oldu
Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir?
Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu Ekonomi
Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı Yaşam
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı