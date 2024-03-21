Kırgızistan'da Nevruz Kökbörülü kutlanır

Türk ülkelerinde, baharın uyanışı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı kutlamaları coşkuyla sürüyor. Nevruz Bayramı''na ilişkin birbirinden güzel görüntüler, Kırgızistan''dan geldi.

Kırgız Türkleri, milli spor olarak kabul ettiği Buzkaşı (Kökbörü) oyunu ile Nevruz Bayramını kutladı. Bişkek’de bir araya gelen Kırgız Türk gençler, geçmişte atlı savaşçıların kendilerini diri ve zinde tutabilmek için oynadığı Kökbörü için mücadele etti.

İki takıma ayrılan biniciler, 80 kiloluk buzağıyı kapmak için yarıştı.