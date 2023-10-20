Kırgızistan'da tarım fuarı düzenlendi

Kırgızistan'da Uluslararası Tarım Ürünleri ve Makineleri Fuarı (AGROEXPO-2023) düzenlendi.

KAYNAK: AA
Kırgızistan'da tarım fuarı düzenlendi

Fuar, Kırgızistan Tarım Bakanlığı ile Tarımsal Sanayiyi Geliştirme Derneği tarafından, başkent Bişkek'te hükümet binası önündeki meydanda organize edildi.

Tarım Bakanı Askarbek Canıbekov, açılışta yaptığı konuşmada, fuara 20'ye yakın ülkeden 347 şirketin 1000'den fazla ürünle katıldığını belirtti.

Fuarda, çeşitli tarım makineleri, sulama, ilaçlama ve seracılık teknolojileri, yem imalatı, tohum, fide, fidan, hayvancılık ve süt teknolojileri, arıcılık teknolojileri tanıtıldı.

Türkiye'den getirilen hububat ekim makineleri ve toprak işleme ekipmanlarının da yer aldığı fuarda, Kırgızistan'da üretilen organik tarım ürünleri, fide, ağaç, çiçek, sebze ve meyve çeşitleri ile balık ürünleri satışa çıkarıldı.

Fuarda ekonomik amaçlı yetiştirilen küçükbaş, büyükbaş, at ve diğer hayvan türleri de sergilendi.

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