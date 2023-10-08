Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada emekli özel idare müdürü hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Keskin ilçesinde meydana gelen kazada, Y.A. idaresindeki-otomobil, Mehmet Torun'un kullandığı otomobil ile çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Mehmet Torun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Y.A. ve E.A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Torun'un cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Torun'un, emekli Keskin Özel İdare Müdürü olduğu öğrenildi.

aw048189-01.jpg

Öne Çıkanlar
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kaçak tarihi eser satıcısı jandarmaya yakalandı Gündem
Kaçak tarihi eser satıcısı jandarmaya yakalandı
Define ararlarken suçüstünde yakalandılar Gündem
Define ararlarken suçüstünde yakalandılar
Özgür Özel Antalya İl Kongresi’nde konuştu: Ben vefalı bir değişimi savunuyorum Siyaset
Özgür Özel Antalya İl Kongresi’nde konuştu: Ben vefalı bir değişimi savunuyorum
Yunan gezgin ile Diyarbakırlı vatandaşın sohbeti gündem oldu. İşte Türk misafirperverliği Gündem
Yunan gezgin ile Diyarbakırlı vatandaşın sohbeti gündem oldu. İşte Türk misafirperverliği
Ağzından bal damlamak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzından bal damlamak deyiminin anlamı nedir?
Ahu ne demek? Ahu isminin anlamı nedir? Gündem
Ahu ne demek? Ahu isminin anlamı nedir?
Araz ne demek? Araz isminin anlamı nedir? Gündem
Araz ne demek? Araz isminin anlamı nedir?