Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Keskin ilçesinde meydana gelen kazada, Y.A. idaresindeki-otomobil, Mehmet Torun'un kullandığı otomobil ile çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Mehmet Torun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Y.A. ve E.A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Torun'un cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Torun'un, emekli Keskin Özel İdare Müdürü olduğu öğrenildi.