Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, O.B.D. idaresindeki 48 EP 185 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden A.A.'nın kullandığı 34 AED 941 otomobile çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk, 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bir çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza alanında yapılan çalışmaların ardından kullanılamaz haldeki iki otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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