Kırıkkale'de kamyon traktörün karıştığı kazada 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de kamyon traktörün karıştığı kazada 1 ölü 1 yaralı
Kırıkkale'de odun yüklü traktör ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 16. kilometresindeki Hayvan Barınağı mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, N.O. yönetimindeki 06 DGC 409 plakalı kamyon, banket üzerinde yolda giden İsmail Bostancı'nın direksiyonunda olduğu 71 FK 236 plakalı traktöre çarptı.

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Römorkunda odun yüklü traktör, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık görevlileri traktör sürücüsü İsmail Bostancı'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.

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Traktörde sıkışan B.B. (35) ise itfaiye ekiplerin tarafından ağır yaralı halde sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı, hastaneye sevk edilirken, kazadan yara almadan çıkan kamyon sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Bostancı'nın cenazesi, hastane morguna gönderildi.

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