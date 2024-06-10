Kırıkkale’de motosiklet ile kamyon çarpıştı. 2 yaralı

Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana gelen olayda, A.A. (25)’nın kullandığı 16 ATL 614 plakalı motosiklet ile M.E.’nin kullandığı 37 ABJ 368 plakalı kamyon çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza anında motosikletin içerisinde bulunan ve ağır yaralanan M.Ö. (25) ve A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra şehirdeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, kamyonun altına giren motosikletin itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.