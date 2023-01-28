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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:41
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Kırıkkale’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Yıldızkaya idaresindeki 06 BY 1868 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki yolculardan Fatih Yıldızkaya (39) yola savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 39 yaşındaki Yıldızkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Kamil (61) ile yolculardan Elif (5), Ayşenur (28) ve Halise Yıldızkaya (59), yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanı

n ardından da Yıldızkaya'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan yol ise aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

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