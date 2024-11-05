Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı

Kırıkkale'de sahte sağlık raporu düzenlediği belirlenen 2'si doktor, 12 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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