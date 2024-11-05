Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi.

Ankara sahte tapu belgesiyle dolandırıcılık! Gözaltılar var

Bir garip dolandırıcılık olayı! Köpeği boyayıp satmışlar

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.