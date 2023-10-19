Kırıkkale'de uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Kırıkkale'de uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında denetim yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada, 285 gram skunk maddesi ele geçirildi.

aw056850-01.jpgCumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İspanyol Bakandan Netanyahu yargılansın talebi. "Gazze'de yapılan planlı bir soykırım" Gündem
İspanyol Bakandan Netanyahu yargılansın talebi. "Gazze'de yapılan planlı bir soykırım"
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de İzmir ve Balıkesir bilmecesi Gündem
Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de İzmir ve Balıkesir bilmecesi
Hasankeyf’te kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı Gündem
Hasankeyf’te kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Gündem
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Viking gemisi Akdeniz’e açılıyor Kültür Sanat
Viking gemisi Akdeniz’e açılıyor
Messi Barcelona'ya mı dönüyor. Başkan Laporta açıkladı Spor
Messi Barcelona'ya mı dönüyor. Başkan Laporta açıkladı