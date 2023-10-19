Kırıkkale'de uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında denetim yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada, 285 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

