Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına darbe

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına darbe
Kırıkkale’de üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 13 şahıstan ikisi tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ilişkin çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Verilen bilgiye göre, Kırıkkale’de uyuşturucu satıcılarının deşifre edilmesiyle birlikte 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde; 16 gram esrar, 4 gram sentetik kannabinoid, 3,73 gram metafetamin, 327 gram skunk, 277 adet sentetik ecza bulundu.

13 şüpheliden 2’si mahkeme tarafından tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturmanın devam ettiği iletildi.

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