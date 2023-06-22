Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik "Dayı 1 Operasyonu"nda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 14 ekip ve 70 personel ile narkotik dedektör köpeğin de katılımıyla 11 adrese düzenlenen operasyonda küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu sattığı ve sattırdığı tespit edilen "Dayı" kod adlı A.G. ile Y.U.U, D.E.Y, O.B, F.A, S.Y, T.T, M.A, M.C.K, M.Ö, A.Ö, Y.A, D.A. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 13'ü adliyeye sevk edildi, özel kliniği bulunan psikolog H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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