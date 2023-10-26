Kırılan dal aydınlatma direğine takıldı; olası faciadan dönüldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde asırlık çınar ağacının kurumuş yaklaşık 500 kiloluk ana dalı etkili olan lodos nedeniyle kırıldı. Dalın devrilirken yol kenarındaki elektrik direğine takılması olası bir kazanın önüne geçti.

KAYNAK: DHA
Kırılan dal aydınlatma direğine takıldı; olası faciadan dönüldü

Bayramiç ilçesinin Taşköprü civarındaki Mansur Yavaş'a (29) ait kahvehanenin önündeki asırlık çınar ağacının yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki ana dalı, bölgede etkili olan lodos nedeniyle kırılarak, belediyeye ait aydınlatma direğine takıldı. O sırada kahvehanenin önündeki masalarda oturan vatandaşlar ise kırılan dal parçasının altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri aydınlatma direğine takılan çınar ağacı dalını motorlu testere ile keserek bulnduğu yerden indirdi.

kirilan-dal-aydinlatma-diregine-takildi-olasi-faciadan-donuldu-2302-dhaphoto1.jpg

kirilan-dal-aydinlatma-diregine-takildi-olasi-faciadan-donuldu-2302-dhaphoto2.jpg

kirilan-dal-aydinlatma-diregine-takildi-olasi-faciadan-donuldu-2302-dhaphoto3.jpg

kirilan-dal-aydinlatma-diregine-takildi-olasi-faciadan-donuldu-2302-dhaphoto4.jpg

kirilan-dal-aydinlatma-diregine-takildi-olasi-faciadan-donuldu-2302-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi! Gündem
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi!