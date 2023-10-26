Kırılan dal aydınlatma direğine takıldı; olası faciadan dönüldü

Bayramiç ilçesinin Taşköprü civarındaki Mansur Yavaş'a (29) ait kahvehanenin önündeki asırlık çınar ağacının yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki ana dalı, bölgede etkili olan lodos nedeniyle kırılarak, belediyeye ait aydınlatma direğine takıldı. O sırada kahvehanenin önündeki masalarda oturan vatandaşlar ise kırılan dal parçasının altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri aydınlatma direğine takılan çınar ağacı dalını motorlu testere ile keserek bulnduğu yerden indirdi.