Kırklareli ve Bodrum’da toplam 100 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesi kara yolundaki uygulama noktasında kapalı kasa kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonun kasasında 2 İran, 4, Irak, 37 Afganistan, 8 Pakistan uyruklu olmak üzere 51 kaçak göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şoför ile kamyona öncülük eden otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı. Göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürülürken; şüpheliler ile ilgili soruşturma sürüyor.

BODRUM AÇIKLARINDA 49 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Ekim saat 01.10 ve 22.50’de Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 kaçak göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç idaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.