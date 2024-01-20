Kırklareli'de bir aracın hurdaya döndüğü kazada. 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Lüleburgaz’dan Babaeski ilçesi istikametine giden Bekir Hamza Adılmış'ın (23) direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritteki Hüseyin Y. yönetimindeki araca çarpması sonucu meydana geldi. Kazaya şahit olan vatandaşların ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Bekir Hamza Adılmış ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Hatice Yolbakan’ın (57) yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Y. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

kazada yaşamını yitiren Bekir Hamza Adılmış ile Hatice Yolbakan’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının gerçekleştirdiği incelemenin ardından morga kaldırıldı.