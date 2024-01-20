Kırklareli'de bir aracın hurdaya döndüğü kazada. 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kırklareli'de bir aracın hurdaya döndüğü kazada. 2 ölü, 1 yaralı
Kırklareli’nde Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Lüleburgaz’dan Babaeski ilçesi istikametine giden Bekir Hamza Adılmış'ın (23) direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritteki Hüseyin Y. yönetimindeki araca çarpması sonucu meydana geldi. Kazaya şahit olan vatandaşların ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

aw124444-01.jpg

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Bekir Hamza Adılmış ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Hatice Yolbakan’ın (57) yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Y. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

aw124444-04.jpg

kazada yaşamını yitiren Bekir Hamza Adılmış ile Hatice Yolbakan’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının gerçekleştirdiği incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Son Haberler
Fernando Santos'tan Ghezzal hamlesi. Aylar sonra bir ilk Spor
Fernando Santos'tan Ghezzal hamlesi. Aylar sonra bir ilk
Boluspor kaleyi açtı Bandırmaspor boş kaleye gol attı. Herkes şaşkınlıkla izledi Spor
Boluspor kaleyi açtı Bandırmaspor boş kaleye gol attı. Herkes şaşkınlıkla izledi
Giden Şube Müdürünün Arkasından tosun kestiler. Şube müdürü ne yaptı ki vatandaşlar bu kadar sevindi? Gündem
Giden Şube Müdürünün Arkasından tosun kestiler. Şube müdürü ne yaptı ki vatandaşlar bu kadar sevindi?
e-YDS sonuçları açıklandı Gündem
e-YDS sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı 2023'ü zirvede kapattı Gündem
İstanbul Havalimanı 2023'ü zirvede kapattı
Fernando Santos oyuncularına çok kızdı. Yardımcısı yanına giderek müdahale etti Spor
Fernando Santos oyuncularına çok kızdı. Yardımcısı yanına giderek müdahale etti