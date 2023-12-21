Kırklareli'de, nehre düşen araç sürüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Kırklareli'de, nehre düşen araç sürüsü yaşamını yitirdi
Kırklareli'nde hafif ticari aracın sürücüsü Suriye uyruklu Ali Kaıkeh (46), otomobilin kontrolünü kaybederek Ergene Nehri'ne düştü. Yaşanan kazada Kaikeh, hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Babaeski'ye bağlı Büyükmandıra beldesi ile Katranca köyü arasındaki Ergene Nehri'ndeki köprüde meydana gelen kazada, Suriye uyruklu Ali Kaıkeh yönetimindeki 34 CIA 502 plakalı hafif ticari otomobil, Kaıkeh,'in otomobilin kontrolüünü yitirmesiyle Ergene nehrine düştü.

NEHİRDEN İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kazayı gören vatandaşlar olay yerine andarma, AFAD ve sağlık ekiplerini çağırdı. Kara yolu trafiğe kapatılırken, aracın iş makineleriyle çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Araç 1 saatlik çalışmanın ardından nehirden çıkarıldı. Araçta sıkışan sürücü Ali Kaıkeh'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Kaıkeh, Babaeski Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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