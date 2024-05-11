POS cihazlarında sıkı denetim. Mehmet Şimşek acımadı

Bakanlık POS cihazlarını teker teker incelemeye başladı. Emlak vergisindeki kaçakları belirlemek için IBAN üzerinden yapılan para transferlerini denetime alan Maliye ve Hazine Bakanlığı denetimlerini genişleterek bu kez POS cihatlarını incelemeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede amacıyla yaptıkları denetimler hakkında bilgi verdi.

Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ticari işletmelerde kullanılan POS cihazlarından gerçekleştirilen tahsilat tutarlarından oluşan hasılatın beyan edilip edilmediğini incelemeye aldığını söyledi.

Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin yaptığı analizlerde vergi kayıp ve kaçağının olduğuna dair bulgular elde ettiğini ve bu yönde denetimlerin sıkılaştırıldığını söyledi.

Mehmet Şimşek denetimler sırasında vergi mükellefi olmadığı halde üzerlerine kayıtlı POS cihazları olan ve bu POS cihazları ile hasılat elde eden 2 bin 320 kişiyi belirlediklerini söyledi.

Şimşek bu kişilerin toplam 3 milyar lira kayıt dışı hasılat yaptıklarını ve vergi ödemediklerini belirtti. Şimşek diğer yandan mükellefiyeti olan 1342 kişininse sahip oldukları POS cihazları üzerinden elde ettiği 2 milyar lira hasılatı vergi dairesine beyan etmediklerini belirtti.

Şimşek şu ana kadar Gelir İdaresi Başkanlığının POS cihazlarından gerçekleştirdiği tahsilatın hasılat kaydını yapmayan 3 bin 662 kişiyi belirlediğini ve bu kişilerin 5 milyar liralık POS hasılatının beyan etmesinin sağlandığını aktardı.

"1,5 MİLYAR LİRA VERGİ TAHAKKUK ETTİRİLDİ"

Bu süreçte söz konusu kişilerin vergi dairelerince açıklama yapmaya çağrıldığını belirten Şimşek, bu kişilerden 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin vergi mükellefiyetlerine göre gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameleri olmak üzere toplam 18 bin 500 vergi beyannamesi vermelerinin sağlandığını söyledi. Bu yolla 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesinin sağlandığını ve 1,5 milyar lira vergi tahakkuk ettirildiğini vurguladı.

"VERGİ MÜKELLEFİ OLMADIKLARI HALDE POS HASILATI YAPIYORLAR"

Denetimler sırasında çarpıcı örneklerle karşılaştıklarını anlatan Mehmet Şimşek diğer yandan vergi mükellefi olmadan 1 milyon liranın üzerinde POS hasılatı elde eden 81 kişiyi belirlediklerini söyledi. Bu kişilerin ise ayakkabı, hırdavat malzemeleri, tekstil ürünleri ve beyaz eşya ticareti ile uğraştıklarını belirtti.

Bakan Mehmet Şimşek, benzer çalışmaların 2023 yılı verileri üzerinden de yapıldığını kaydederek kayıt dışı ekonomi ile mücadelede taviz vermeyeceklerini söyledi.