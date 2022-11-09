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Kırklareli’nde sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

Kırklareli’nde bir adreste sahte içki üretildiği tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 bin 960 litre sahte içki ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:15
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Kırklareli’nde 14 bin 960 litre sahte içki ele geçirildi; 6 gözaltı

Kırklareli’nde sahte içki operasyonu: 6 gözaltı
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Kırklareli’nde düzenlenen operasyonda 14 bin 960 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli merkez ve Babaeski ile Lüleburgaz ilçelerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Ekiplerce adreslere operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 14 bin 960 litre sahte içki, 255 alkol şişesi, 9 fermente düzeneği, 2 dinlenme tankı, 2 alkol ölçer ele geçirildi. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken 6 şüpheli gözaltına alındı.


(Kaynak: İHA)

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