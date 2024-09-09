Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu: 2 bin 4 göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu: 2 bin 4 göçmen yakalandı

Kırklareli’nde son bir ay içinde gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında, 2 bin 4 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı öne sürülen 67 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, yasadışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan göçmenlere yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 2 bin 4 kaçak göçmen ele geçirilirken, insan kaçakçılığına karıştığı belirlenen 67 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Mahkeme, şüphelilerden 40'ını tutuklarken, operasyonlarda kullanılan 41 araca el koydu. Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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