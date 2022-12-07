Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu. 11 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçe merkezi ile köylerinde uyuşturucu ticareti ve imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 110 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 32 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, tabanca, 39 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 10 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)