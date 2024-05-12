Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak

Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak
Kaynak: AA
TBMM gündeminde yer alan kanun teklifiyle kapalı pazar yerlerindeki alanların pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına sebep olan sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırılıyor.
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Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak 1

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, TBMM gündeminde olan düzenlemede kapalı pazar yerlerinin yüksek fiyatlarla kiralanmasına sebep olan uygulamanın kaldırılacağını söyleyerek, böylelikle pazarcıların maliyetlerinin düşürüleceğini, bunun da tüketiciler tarafına yansıyacağını söyledi.

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Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak 2

Fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını tahmin eden Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda onaylandı.

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Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak 3

PAZAR YERİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME
Teklifle kapalı pazar yerlerinin kullanımına yönelik de düzenlemeye gidilerek, satış yerlerinin pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına sebep olan sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırılıyor. Pazarlarda yer alan satış yerlerinin tahsis usulüyle kullandırılması, pazarcıların maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

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Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak 4

Kanun teklifinin gerekçesi kapsamında, kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemi ile pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesi pazarcının maliyetini artırırken, tüketici tarafına da negatif olarak yansıyor. Düzenlemeyle bu sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak 5

PAZAR YERLERİ ÜCRETSİZ OLMALI

Pazar yerlerinin hiçbir ücret alınmadan pazarcı esnafına tahsis edilmesi gerektiğini söyleyen Karaca, ilgili değişiklikle satış yerlerinin ihaleyle satılmaya başlandığını hatırlattı.

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Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak 6

Karaca, parası ve sermayesi olmayan pazarcı esnafının özellikle İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illerde satış yeri alamadığına vurgu yaparak, ihaleyle iş insanlarının tezgah satın aldığını ve alınan yerlerin pazarcı esnafına kiralandığını açıkladı.

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Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak 7

Karaca, 10 senedir pazar yerlerindeki kiralama usulünün kaldırılmasına yönelik çalıştıklarını söyleyerek, pazar yerleri pazarcılara tahsis edildiğinde, aracıların ortadan kalkacağını ve vatandaşların ucuz meyve ve sebze satın alabileceğini ifade etti.

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Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak 8

TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Yeni düzenlemeyle tüketici de korunmuş olacağını söyleyen Karaca, şimdi ortalama 500 ila 600 TL arasında değişen bir pazar alışverişi maliyetinin 300 TL’ye kadar düşmesini öngördüklerini söyledi. Karaca, artık bu yerlerin kiraya verilmeyeceğini direkt pazar yerleri pazarcıya tahsis edileceğini ve Meclis'ten geçtikten sonra parası vatandaşın cebinde kalacağını belirtti.

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