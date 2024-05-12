Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, TBMM gündeminde olan düzenlemede kapalı pazar yerlerinin yüksek fiyatlarla kiralanmasına sebep olan uygulamanın kaldırılacağını söyleyerek, böylelikle pazarcıların maliyetlerinin düşürüleceğini, bunun da tüketiciler tarafına yansıyacağını söyledi.
Fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını tahmin eden Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda onaylandı.
PAZAR YERİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMETeklifle kapalı pazar yerlerinin kullanımına yönelik de düzenlemeye gidilerek, satış yerlerinin pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına sebep olan sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırılıyor. Pazarlarda yer alan satış yerlerinin tahsis usulüyle kullandırılması, pazarcıların maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.
Kanun teklifinin gerekçesi kapsamında, kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemi ile pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesi pazarcının maliyetini artırırken, tüketici tarafına da negatif olarak yansıyor. Düzenlemeyle bu sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
PAZAR YERLERİ ÜCRETSİZ OLMALI
Pazar yerlerinin hiçbir ücret alınmadan pazarcı esnafına tahsis edilmesi gerektiğini söyleyen Karaca, ilgili değişiklikle satış yerlerinin ihaleyle satılmaya başlandığını hatırlattı.
Karaca, parası ve sermayesi olmayan pazarcı esnafının özellikle İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illerde satış yeri alamadığına vurgu yaparak, ihaleyle iş insanlarının tezgah satın aldığını ve alınan yerlerin pazarcı esnafına kiralandığını açıkladı.
Karaca, 10 senedir pazar yerlerindeki kiralama usulünün kaldırılmasına yönelik çalıştıklarını söyleyerek, pazar yerleri pazarcılara tahsis edildiğinde, aracıların ortadan kalkacağını ve vatandaşların ucuz meyve ve sebze satın alabileceğini ifade etti.
TÜKETİCİYE YANSIYACAK
Yeni düzenlemeyle tüketici de korunmuş olacağını söyleyen Karaca, şimdi ortalama 500 ila 600 TL arasında değişen bir pazar alışverişi maliyetinin 300 TL’ye kadar düşmesini öngördüklerini söyledi. Karaca, artık bu yerlerin kiraya verilmeyeceğini direkt pazar yerleri pazarcıya tahsis edileceğini ve Meclis'ten geçtikten sonra parası vatandaşın cebinde kalacağını belirtti.