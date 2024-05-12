Kapalı pazar yerleri için yeni karar. Vatandaşın da cebine yansıyacak

Fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını tahmin eden Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda onaylandı.