Kırmızı bültenle aranırken yakalanan aradığı çete lideri 20 bin TL’ye serbest bırakıldı

Kaynak: İHA
Kırmızı bültenle aranırken yakalanan aradığı çete lideri 20 bin TL’ye serbest bırakıldı

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri İsmail Abdo, Adana’da yakalandı. Yakalanan çete lideri 20 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde polis ekiplerinin durduğu araçta bulunanlardan birinin çete lideri olduğu suçlaması ile Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İsmail Abdo olduğu ortaya çıktı. Abdo, üzerinde çelik yelek ve ruhsatsız silah ile birlikte yakalandı.

Adana'da Seyhan polisi kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo'yu üzerinde çelik yelek ve ruhsatsız tabanca ile yakaladı.

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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Abdo, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. "Kürt Tilkisi" lakabıyla tanınan Rawa Majid ile ortak olan Abdo'nun, İsveç'te uyuşturucu pazarını ele geçirmek için anlaşamadıkları için ortaklığın bozulup aralarında husumet başladığı, bu nedenle 2023 yılı Eylül ayında Majid'in, Abdo'nun İsveç'in Uppsala kentindeki bir villada yaşayan annesini öldürttüğü ve iki grup arasında çıkan çatışmalar sonucu çok sayıda çete üyesinin yasa dışı yollar ile Türkiye'ye gelmeye çalıştığı öğrenildi.

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KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Adana’da yakalanan çete lideri emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Abdo’nun 20 bin lira kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. İsmail Abdo ile birlikte yakalanan Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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