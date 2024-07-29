Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronlarının ikisi İstanbul biri Muğla'da yakalandı

Bakan Yerlikaya İstanbul ve Muğla’da yapılan uyuşturucu operasyonlarının detaylarını açıkladı. İstanbul’da yapılan operasyon ile İsveç tarafından İnterpol tarafından kırmızı bültenle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik” suçlarından dolayı aranması bulunan “Alexander Gustafsson”un yakalandığını açıkladı.

Karadağ tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı bültenle “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği” suçundan dolayı aranan “Dragan Pavlıcevıc” İstanbul’da yakalandı.

Aynı zamanda “KUYU-13” operasyonu ile Bodrum’da İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından "Alexandar Nedevskı" yakalandı.

İstanbul’da yakalanan Alexander Gustafsson: Emniyet güçlerinin ortak operasyonu ile Beşiktaş ilçesinde sahte Polonya pasaportu ile “Aleksander Kawa” sahte kimliği ile yakalandı.