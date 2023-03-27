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  • Kırmızı ışıkta geçme kavgasında silah çekildi. 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kırmızı ışıkta geçme kavgasında silah çekildi. 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kuşadası'nda kırmızı ışıkta geçme kavgasında otomobilinden inen şahıs, motosikletteki 2 kişiyi silahla vurdu. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi ise darp ederek yaraladı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 22:23
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Kırmızı ışık kavgasında 2 kişiyi vuruldu

Kırmızı ışıkta geçme kavgasında silah çekildi. 1’i ağır 3 kişi yaralandı
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Aydın Kuşadası'nda Çamlık kavşakta meydana gelen olayda lüks aracı ile ilerleyen R.Y. ile motosiklette bulunan B.O. ve M.C.O. arasında kırmızı ışıkta geçme tartışması çıktı.

Tartışma sonrasında R.Y., elindeki silahla B.O. ve M.C.O’ya defalarca ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, motosikletteki kişilere isabet etti. Olay esnasında kavşakta bulunan ve silahla ateş eden R.Y.’yi engellemeye çalışan A.E.C. de darp sonucu yüzünden yaralandı.

ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI

Yaşanan kavgada silahla 2 kişiyi vuran R.Y., olaydan hemen sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan B.O.’nun durumunun ağır olduğu ve Söke Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Olaydan sonra aracı ile bölgeden uzaklaşan R.Y.’yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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