Kırmızı ışıkta geçen otomobil ticari taksiye çarptı: 6 yaralı

Bursa’da kırmızı ışıkta geçen otomobil, ticari taksiye çarptı. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kırmızı ışıkta geçen otomobil ticari taksiye çarptı: 6 yaralı

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Gökdere Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde, kırmızı ışıkta geçen otomobil, 16 T 0670 plakalı ticari taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araçta savrulurken, takside bulunan yabancı uyruklu 4 yolcu ve diğer araçta bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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